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Абрамович на переговорах Украины и России. Умеров объяснил роль миллиардера

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 16:20
Абрамович на переговорах Украины и России. Умеров объяснил роль миллиардера Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Мария Кучерявец

Член украинской делегации Рустем Умеров прокомментировал роль Романа Абрамовича на переговорах Украины и РФ. По его словам, российский миллиардер помогает налаживать неформальный канал коммуникации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в интервью ведению НВ.

"С одной стороны, он ведет медиации этого процесса, с другой стороны, как человек без дипломатического бэкграунда помогает наладить неформальный канал коммуникации", - сказал он

Напомним, недавно глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия положительно оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах Украины с Россией. При этом заявив, что не понятно почему Абрамович стал выполнять публичную роль, ведь с самого начала у российского бизнесмена была роль дополнительного канала связи.

Отметим, сегодня возобновились переговоры делегаций России и Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, они происходят в видеоформате.

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