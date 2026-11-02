З Олешок було евакуйовано майже 800 людей, - Меланія Трамп

З міста Олешки на Херсонщині було вивезено майже 800 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис дружини президента США Дональда Трампа Меланії в Х .

Вона оголосила, що режим припинення вогню в Олешках завершився, а місія пройшла успішно.

За словами Меланії Трамп, з Олешок евакуювали майже 800 людей. Також в регіон було доставлено вкрай необхідну допомогу.

"Від імені Америки я висловлюю визнання Росії та Україні за їхнє лідерство й співпрацю в межах режиму припинення вогню в Олешках. Сподіваюся, що події в Олешках стануть підґрунтям для встановлення тривалого миру між обома країнами", - йдеться у дописі.

Вона нагадала, що режим припинення вогню в Олешках діяв з 27 жовтня 2026 року до 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, після завершення режиму тиші в місті омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив про можливість впровадження нових гуманітарних місій.