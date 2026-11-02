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Из Олешек были эвакуированы почти 800 человек, - Мелания Трамп

09:15 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Из Олешек были эвакуированы почти 800 человек, - Мелания Трамп Фото: эвакуация из Олешек (РБК-Украина)
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Из Олешки на Херсонщине было вывезено почти 800 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение супруги президента США Дональда Трампа Мелании в Х.

Она объявила, что режим остановки огня в Олешках завершился, а миссия прошла успешно.

По словам Мелании Трамп, из Олешек эвакуировали около 800 человек. Также в регион была доставлена крайне необходимая помощь.

"От имени Америки я выражаю признание России и Украины за их лидерство и сотрудничество в рамках режима прекращения огня в Олешках. Надеюсь, что события в Олешках станут основой для установления длительного мира между обеими странами", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что режим прекращения огня в Олешках действовал с 27 октября 2026 года по 1 ноября 2026 года.

Напомним, по завершении режима тишины в городе омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о возможности внедрения новых гуманитарных миссий.

Впрочем, армия РФ воспользовалась режимом тишины и провела в Херсонской области подготовку к новым атакам.

В частности, в Генштабе заявили, что российские военные укрепили позиции, провели ротацию и т.д.

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