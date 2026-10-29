Олешки готують до евакуації, українська делегація вже в дорозі: що відомо

Українська делегація вирушила в Олешки

Вранці, 29 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець на чолі української делегації вирушив у напрямку окупованих Олешок для реалізації гуманітарної місії. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а згодом підтвердив і сам Лубінець.

"Попереду - доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей.

Ця робота відбувається в межах домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп", - написав омбудсмен.

Як відомо, українська делегація на чолі з Лубінцем вже приїхала до Білорусі, звідки літаком полетить до Анапи, потім переїзд до Сімферополя, а звідти направиться в Олешки для евакуації людей.

Триває розмінування маршрутів

За словами Лубінця, наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно формується гуманітарний вантаж, який планують доставити до Олешок завтра, 30 жовтня.

"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", - наголосив омбудсмен.

"Херсон буквально ожив"

Тим часом херсонці вперше за довгий час спокійно вийшли на вулицю. За словами Лубінця, припинення вогню в Олешках вплинуло на Херсон, де жителі вперше за довгий час спокійно та люди вільно почуваються на вулицях.

"Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні - найбільше бажання", - розповів омбудсмен у середу, 28 жовтня.

Американські журналісти приїдуть в Олешки

Перша леді США Меланія Трамп на своїй сторінці в соцмережі Х підтвердила, що четверо журналістів американського телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках як нейтральні спостерігачі та документуватимуть гуманітарну місію.

Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть американські журналісти Newsmax

Як планують вивозити людей з Олешок

Американський телеканал Fox News опублікував фрагменти угоди щодо перемир'я в Олешках. Згідно з якою, жителі міста Олешки, які захочуть виїхати на територію України, спочатку поїдуть до аеропорту Анапи (Краснодарський край), а звідти військово-транспортним літаком Міноборони Росії полетять до Гомеля (Білорусь).

Виліт запланований з аеропорту Вітязево в Анапі. Разом з евакуйованими вирушать український омбудсмен Дмитро Лубінець, двоє співробітників його Офісу та два українські журналісти. До складу супроводжуючої групи також увійдуть російський омбудсмен Яна Лантратова та представник групи з координації гуманітарної місії.

Крім того, в угоді зазначено, що підсумком проведення даної гуманітарної місії стане наступна домовленість російської та української сторін про систематичну доставку гуманітарної допомоги, продуктів, медикаментів та ПММ (бензин та дизельне паливо), а також репатріаційні заходи в населених пунктах Херсонської області з періодичністю, при необхідності, не рідше одного разу на місяць.

Путін зробив заяву щодо Олешок

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "місія в Олешках націлена на допомогу саме цивільним".

Він цинічно звинуватив українську сторону у нібито створенні в гуманітарної катастрофи в місті.

Як Олешки опинилися в окупації та чому там запровадили режим тиші

Нагадаємо, російські війська окупували Олешки на Херсонщині в лютому 2022 року. Після звільнення Херсона в листопаді того ж року місто залишилося під контролем РФ на лівому березі Дніпра. Через руйнування переправ і близькість лінії бойових дій сполучення з підконтрольною Україні територією суттєво ускладнилося.

У червні 2023 року Олешки постраждали від масштабної повені внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. До осені 2026 року гуманітарна ситуація в місті стала критичною: немає електро-, водо- й теплопостачання, а регулярне постачання продуктів і ліків припинилося ще в травні.

За оцінками української сторони, в умовах блокади в місті залишаються від 2 до 6 тисяч цивільних. Раніше українські військові передавали жителям продукти за допомогою дронів, однак цього недостатньо для забезпечення потреб населення.

Для доставки гуманітарної допомоги та підготовки до евакуації охочих виїхати 27 жовтня 2026 року в районі Олешок запровадили режим припинення вогню. Операція відбувається за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Українську переговорну групу очолює омбудсмен Дмитро Лубінець, російську - уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова.

За словами Арахамії, режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Місія передбачає доставку допомоги цивільним і створення умов для безпечного пересування та евакуації людей, які цього потребують.