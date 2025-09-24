Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп у Нью-Йорку

"Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями", - зазначив Нікіфоров.

Зеленська також узяла участь у заходах на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, які були присвячені ментальному здоров'ю.

У своєму виступі перша леді України розповіла про досвід створення Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Мета такої програми - максимальне наближення психологічної допомоги до людей.

"Ми провели інформаційну кампанію, яка переконувала суспільство: турбуватися про ментальне здоров'я не соромно, а відповідально і правильно. Результат: якщо у 2022 році 46% українців говорили нам в опитуваннях, що ніколи не звернуться до психолога, то кількість таких людей зменшилася до 22%", - зазначила Зеленська.

За її словами, ментальне здоров'я - це глобальний виклик, такий самий, як і бідність, кліматичні зміни та зростання цін.

До слова, учора, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський розповів, що Олена Зеленська мала обговорити з Меланією Трамп долю українських дітей.