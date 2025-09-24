ua en ru
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп в Нью-Йорке

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 15:58
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп в Нью-Йорке Фото: Елена Зеленская, первая леди Украины (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Детали пока неизвестны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Двухсторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями", - отметил Никифоров.

Зеленская также приняла участие в мероприятиях на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые были посвящены ментальному здоровью.

В своем выступлении первая леди Украины рассказала об опыте создания Всеукраинской программы ментального здоровья. Цель такой программы - максимальное приближение психологической помощи к людям.

"Мы провели информационную кампанию, которая убеждала общество: беспокоиться о ментальном здоровье не стыдно, а ответственно и правильно. Результат: если в 2022 году 46% украинцев говорили нам в опросах, что никогда не обратятся к психологу, то количество таких людей уменьшилось до 22%", - отметила Зеленская.

По ее словам, ментальное здоровье - это глобальный вызов, такой же, как и бедность, климатические изменения и рост цен.

К слову, вчера, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Елена Зеленская должна была обсудить с Меланией Трамп судьбу украинских детей.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, вчера, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Глава украинского государства не раскрыл деталей их встречи.

После переговоров американский лидер написал у себя в Truth Social, что Украина может вернуть себе все свои территории, которые оккупировали россияне, если ей в этом поможет Евросоюз.

Соединенные Штаты Америки Елена Зеленская Мелания Трамп Война в Украине
