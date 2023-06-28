UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олена Зеленська розповіла, якою бачить перемогу України у війні

Фото: Олена Зеленська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Перемога України у війні з Росією повинна включати декілька компонентів. Серед них повернення територій, людей та покарання агресора.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перша леді України Олена Зеленська.

"Я маю сказати, що це моя думка: я впевнена, що це насамперед повернення всіх наших територій з 91-го року", - сказала вона.

За її словами, друге - це повернення всіх наших людей: полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. "Ми дуже хочемо, щоби повернулися наші вимушені переселенці, ті, хто хоче повернутися, і дуже хочемо, щоб їх було більше. Нам потрібні люди в Україні", - зазначила дружина президента.

Зеленська назвала і третій компонент - це справедливість. "Без створення Міжнародного трибуналу, без роботи Міжнародного кримінального суду, щоби кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але і покарання - я не буду відчувати перемоги. Але я впевнена, що ми зможемо все це зробити", - додала перша леді України.

Думки українців щодо перемоги

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року. Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією, це віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%).

У червні 2023 року більшість українців (58%) заявили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі 11% опитаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України