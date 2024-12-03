Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України

За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

"Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України", - написав Железняк.

Варто зауважити, що Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Однак наразі не відомо, як саме вона буде працювати.

4 листопада 2022 року йог було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". А ще раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Що відомо про Чернишова