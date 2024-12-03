Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України

Олексій Чернишов народився у Харкові в 1977 році. Одружений, виховує двох синів. Має дві вищі освіти: закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства" та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
У 1999 році пройшов професійний курс з управління проєктами за стандартами міжнародного Інституту управління проєктами (програма "Управління проєктами" на базі компанії "Westinghouse", США, Пенсільванія).
Професійну кар'єру розпочав в IT-компанії Telesens, яка спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для телекомунікаційного бізнесу. Працював помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах. У 2005-2007 роках очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році - інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.
Міністерство єдності
У серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності", яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.
Основне завдання нового відомства – підтримка українських громад за кордоном, зміцнення їхніх зв’язків із Україною та захист спільних національних інтересів.