"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени, - Зеленський

Інституцію, яка має забезпечити єдність громадян України за кордоном, може зʼявитися вже восени цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що Міністерству закордонних справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Зеленський також додав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

"Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени", - підкреслив він.