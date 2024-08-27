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"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени, - Зеленський

Вівторок 27 серпня 2024 15:27
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"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Інституцію, яка має забезпечити єдність громадян України за кордоном, може зʼявитися вже восени цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що Міністерству закордонних справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Зеленський також додав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

"Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени", - підкреслив він.

Міністерство єдності

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства єдності", яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Сфера діяльності такої інституції охоплюватиме українців у різних країнах та їх зв'язки з Україною та захист спільних інтересів українців як нації.

Зеленський наголосив, що для задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців потрібна активніша участь держави. Однак, зусиль лише Міністерства закордонних справ для цього недостатньо.

Останнім часом європейські країни посилюють правила надання допомоги українським біженцям. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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