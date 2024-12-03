Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины

Алексей Чернышов родился в Харькове в 1977 году. Женат, воспитывает двух сыновей. Имеет два высших образования: окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия" и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
В 1999 году прошел профессиональный курс по управлению проектами по стандартам международного Института управления проектами (программа "Управление проектами" на базе компании "Westinghouse", США, Пенсильвания).
Профессиональную карьеру начал в IT-компании Telesens, которая специализировалась на разработке программного обеспечения для телекоммуникационного бизнеса. Работал помощником-консультантом народного депутата на общественных началах. В 2005-2007 годах возглавлял группу компаний АВЭК, а до 2013 года был председателем ее наблюдательного совета. Основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, а в 2014 году - инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.
Министерство единства
В августе этого года президент Владимир Зеленский объявил о создании "Министерства единства", которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.
Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом, укрепление их связей с Украиной и защита общих национальных интересов.