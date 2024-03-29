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В Олександрії терміново ввели графіки аварійних відключень світла

Фото: в Олександрії ввели графіки відключень світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Олександрії Кіровоградської області терміново запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це завив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та сайт Знам'янського РЕМ.

За словами мера, з 14:40 в місті терміново запровадили графіки аварійних відключень світла.

"По всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК Укренерго запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання", - повідомляють електрики на сайті Знам'янського РЕМ.

Енергетики наголосили, що це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему.

 

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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