"Олександрія" та "Динамо" не зуміли виявити сильнішого в першій битві лідерів УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Олександрія" – "Динамо" – 0:0

Ця гра мала відбутися ще в серпні, але була перенесена через участь футболістів обох команд (а стосовно "Олександрії" – й головного тренера) в Олімпіаді в Парижі. Тоді, на старті сезону, поєдинок мав би абсолютно рядовий статус. Але "витримка" в майже чотири місяці перетворила його на один з центральних у осінній частині сезону.

Відповідальність так тиснула на гравців обох команд, що суперники не дуже хотіли ризикувати. Тому до перерви на полі панувало позиційне протистояння з перевагою господарів. Здалося, що "Динамо" свідомо віддало ініціативу опонентам, чекаючи поки в них не закінчаться сили.

"Олександрія" домінувала на полі. Підопічні Руслана Ротаня затисли суперника на власній половині. Натомість динамівців було майже не видно біля чужих воріт.

Щодо моментів, то у господарів найкраща нагода виникла на 24-й хвилині. Кравченко подав в район 11-метрової позначки, куди набігав Мішньов. Але тому не вистачило зросту для акцентованого удару головою.

Після перерви гра помітно пожвавилася і моменти стали виникати то біля одних, то біля інших воріт. Спочатку гравці "Олександрії" ледь не привезли гол у власні ворота. Їхній воротар Єрмаков забарився зі вводом м'яча у гру, потім занервувавши відпасував майже на ногу супернику. Проте сам і виправив ситуацію, зреагувавши на удар Буяльського.

"Олександрія" відповіла стрімким випадом, під час якого Філіппов точною передачею вудправив у прорив Безерру. Той зумів виконати обвідний удар з-під Михавка, але не докрутив м'яч у дальній кут.

Згодом по черзі свої ворота ще рятували Єрмаков та Бущан. Воротарі в цей вечір були на висоті, про що свідчить "сухий" рахунок протистояння.

"Олександрія" та "Динамо" додали на власні рахунки по одному балу та продовжують разом іти на чолі турнірної таблиці. Втім, звітний поєдинок – лише перша серія їхнього протистояння. За чотири дні, 8 грудня, суперники знову зустрінуться – тепер на полі "Динамо".