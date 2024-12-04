Автор хет-трику та тренер, що йде на виліт, отримали призи чергового туру УПЛ

За підсумками 15-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру – представникам криворізького "Кривбаса" та "Інгульця" з Петрового відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Тріумфатором серед наставників став тренер "Інгульця" Василь Кобін, підопічні якого несподівано здобули впевнену перемогу в гостях над полтавською "Ворсклою" (3:0). Втім, навіть такий успіх не дозволив "Інгульцю" зрушити з останнього місця в УПЛ. Команда і надалі залишається головним претендентом на виліт з еліти.

До трійки найкращих тренерів також увійшли Юрій Вернидуб з "Кривбаса" та Олег Шандрук з "Вереса".

Найкращим гравцем туру визнано півзахисника "Кривбаса" Єгора Твердохліба. Він став автором хет-трику в матчі своєї команди проти житомирського "Полісся". У п'ятірку найкращих також увійшли Петар Мічін із "Зорі", Луан із "Вереса", Олексій Паламарчук із "Інгульця" та Роман Дідик із "Руха".

Крім того, визначено символічну збірну туру за системою 4-5-1. До неї увійшли: Паламарчук ("Інгулець") – Дібанго ("Кривбас"), Якимів ("Лівий Берег"), Дідик, Сич (обидва – "Рух") – Білоцерковець ("Інгулець"), Мічін ("Зоря"), Ващенко ("Олександрія"), Твердохліб ("Кривбас"), Луан ("Верес") – Костишин ("Олександрія").

Загалом експерти згадували 20 футболістів та 7 тренерів на звання героїв 15-го туру, а також 60 кандидатів до символічної збірної.