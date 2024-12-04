"Александрия" и "Динамо" не сумели выявить сильнейшего в первой битве лидеров УПЛ

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Александрия" – "Динамо" – 0:0

Эта игра должна была состояться еще в августе, но была перенесена из-за участия футболистов обеих команд (а в отношении "Александрии" – и главного тренера) в Олимпиаде в Париже. Тогда, на старте сезона, поединок имел бы абсолютно рядовой статус. Но "выдержка" почти в четыре месяца превратила его в один из центральных в осенней части сезона.

Ответственность так давила на игроков обеих команд, что соперники не очень-то хотели рисковать. Поэтому до перерыва на поле царило позиционное противостояние с превосходством хозяев. Показалось, что "Динамо" сознательно отдало инициативу оппонентам, ожидая, пока у тех не закончатся силы.

"Александрия" доминировала на поле. Подопечные Руслана Ротаня зажали соперника на своей половине. А динамовцев было почти не видно у чужих ворот.

Что касается моментов, то у хозяев лучший шанс возник на 24-й минуте. Кравченко подал в район 11-метровой отметки, куда набегал Мишнев. Но тому не хватило роста для акцентированного удара головой.

После перерыва игра заметно оживилась и моменты стали возникать то у одних, то у других ворот. Сначала игроки "Александрии" чуть не привезли гол в свои ворота. Их вратарь Ермаков замешкался с вводом мяча в игру, затем занервничав отпасовал почти на ногу сопернику. Однако сам и исправил ситуацию, среагировав на удар Буяльского.

"Александрия" ответила стремительным выпадом, во время которого Филиппов точной передачей отправил в прорыв Безерру. Тот сумел выполнить обводной удар из-под Михавко, но не докрутил мяч в дальний угол.

Впоследствии свои ворота еще спасали Ермаков и Бущан. Вратари в этот вечер были на высоте, о чем свидетельствует "сухой" счет противостояния.

"Александрия" и "Динамо" добавили на собственные счета по одному баллу и продолжают вместе идти во главе турнирной таблицы. Впрочем, отчетный поединок – только первая серия их противостояния. Через четыре дня, 8 декабря, соперники снова встретятся – теперь на поле "Динамо".