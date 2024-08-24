"Олександрія" сенсаційно переграла "Шахтар" у битві лідерів УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Олександрія" – "Шахтар" – 4:3

Голи: Філіппов, 37, 48 (пенальті), 57, Калюжний, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Криськів, 25, Педрінью, 90+5

"Гірники" заходилися атакувати з перших хвилин. Тиск донеччан приніс плоди на 16-й хвилині, коли Шабанов зрізав у власні ворота навіс Азарові з лівого флангу. А на 25-й подвоїв перевагу "Шахтаря" влучним пострілом із гострого кута Криськів.

Господарі поля не знітилися і ще до перерви спромоглися на камбек. Спершу Філіппова перехопив необачну передачу того ж Азарові поблизу володінь Різника та відправив м'яч у порожні ворота. А перед перервою Калюжний поклав гол-красень метрів із 25-ти.

На старті же другої половини "Олександрія" вийшла вперед. Шулянський виконав простріл із лівого флангу до штрафного, де Бондар зіграв рукою – пенальті. До позначки підійшов Філіппов і не без проблем реалізував одинадцятиметровий.

На 57-й хвилині форвард "жовто-чорних" втретє опинився в обіймах партнерів. Цього разу він утік із центра поля, увірвався в штрафний майданчик і переграв Різника в ближньому бою. Для 31-річного Філіппова цей хет-трик став першим у кар'єрі.

В останній третині зустрічі забивати могли обидві команди. Зокрема, Шабанов міг реабілітуватися за автогол, але не зміг переграти Різника на добиванні після влучання в поперечину. Натомість "гірник" Педрінью на останній хвилині шанс ударом із кута штрафного використав. Утім, "Олександрія" втримала перемогу та закріпилася в лідерах УПЛ (9 очок), а от "Шахтар" зазнав другої поразки в чотирьох турах.