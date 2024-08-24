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"Александрия" сенсационно обыграла "Шахтер" в битве лидеров УПЛ

Александрия, Суббота 24 августа 2024 14:55
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"Александрия" сенсационно обыграла "Шахтер" в битве лидеров УПЛ Фото: "Желто-черные" одержали волевую победу над "горняками" (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" с хет-триком Александра Филиппова неожиданно одолела донецкий "Шахтер" в 4-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Александрия" – "Шахтер" – 4:3

Голы: Филиппов, 37, 48 (пенальти), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25, Педриньо, 90+5

"Горняки" принялись атаковать с первых минут. Давление дончан принесло плоды на 16-й минуте, когда Шабанов срезал в свои ворота навес Азарови с левого фланга. А на 25-й удвоил преимущество "Шахтера" точным выстрелом из острого угла Крыськив.

Хозяева поля не сникли и еще до перерыва организовали камбэк. Сначала Филиппов перехватил опрометчивую передачу тому же Азарови вблизи владений Ризныка и отправил мяч в пустые ворота. А перед перерывом Калюжный положил гол-карасавец метров с 25-ти.

На старте же второй половины "Александрия" вышла вперед. Шулянский выполнил прострел с левого фланга в штрафную, где Бондарь сыграл рукой – пенальти. К отметке подошел Филиппов и не без проблем реализовал одиннадцатиметровый.

На 57-й минуте форвард "желто-черных" в третий раз оказался в объятиях партнеров. В этот раз он скрылся из центра поля, ворвался в штрафную и переиграл Ризныка в ближнем бою. Для 31-летнего Филиппова этот хет-трик стал первым в карьере.

В последней трети встречи забивать могли обе команды. В частности, Шабанов мог реабилитироваться за автогол, но не смог переиграть Ризныка на добивании после попадания в перекладину. Зато "горняк" Педриньо на последней минуте шанс ударом с угла штрафной использовал. Впрочем, "Александрия" удержала победу и закрепилась в лидерах УПЛ (9 очков), а вот "Шахтер" потерпел второе поражение в четырех турах.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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