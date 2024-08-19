Календар усіх збірних України з футболу на 2024 рік: коли, де та з ким грають восени

Національна, молодіжна, жіноча та футзальна команди України до кінця 2024 року ще матимуть чимало важливих протистоянь в престижних континентальних змаганнях.

Збірна України

Після фіаско на Євро-2024 національна команда під керівництвом Сергія Реброва візьме старт у новому розіграші Ліги націй. Новий сезон найновішого турніру збірних вміститься в три осінні місяці.

Розпочне Україна на чеській землі. Спершу "синьо-жовті" зіграють в Празі номінально домашній матч проти збірної Албанії, а через три дні зустрінуться з Чехією. Натомість в жовтні підопічні Реброва приймуть збірні Грузії та Чехії в польських Познані та Вроцлаві.

Закриватиме змагання збірна України виїзними матчами з Грузією і Албанією в середині листопада. Головним завданням команди Реброва стане вихід у Дивізіон A. Зміна формату Ліги націй дозволить досягнути цілі навіть з другого місця. Щоправда, з додатковими матчами.

Повний список матчів збірної України цьогоріч:

Україна – Албанія, 7 вересня, Ліга націй

Чехія – Україна, 10 вересня, Ліга націй

Україна – Грузія, 11 жовтня, Ліга націй

Україна – Чехія, 14 жовтня, Ліга націй

Грузія – Україна, 16 листопада, Ліга націй

Албанія – Україна, 19 листопада, Ліга націй

Збірна України U-21

Молодіжна збірна України восени матиме вирішальний відрізок кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. До фінішної прямої відбору підопічні Унаї Мельгоси підходять лідером групи. "Синьо-жовті" вже набрали 18 очок.

Українці за гарантовану путівку на Євро-2025 конкурують з Англією U-21. "Три леви" мають таку ж кількість балів, але зіграли на матч більше. Та й очний поєдинок "синьо-жовтим" торік програли.

Легкою прогулянкою для команди Мельгоси стане хіба що матч проти молодіжки Північної Ірландії. Натомість другий поєдинок проти англійців, а також цілих дві зустрічі з традиційно міцними на юнацько-молодіжному рівні сербами – справжній виклик. Утім, очковий запас Україна U-21 створила.

Повний список матчів збірної України U-21 цьогоріч:

Україна U-21 – Сербія U-21, 6 вересня, кваліфікація до Євро-2025

Північна Ірландія U-21 – Україна U-21, 10 вересня, кваліфікація до Євро-2025

Англія U-21 – Україна U-21, 11 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Сербія U-21 – Україна U-21, 15 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Жіноча збірна України

Українські футболістки продовжують шлях на чемпіонат Європи. Дві перемоги в липні дозволили дівчатам Володимира Пятенка зіграти в плей-офф кваліфікації. Суперником там буде збірна Туреччини.

Двоматчеве протистояння з туркенями – черговий крок до фінального турніру. Переможець цієї пари на на рубежі листопада та грудня проведе ще два поєдинки. Там суперницями української або турецької збірної стануть сильніші в протистоянні жіночих команд Греції та Бельгії.

Повний список матчів жіночої збірної України цьогоріч:

Туреччина – Україна, 25 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Україна – Туреччина, 29 жовтня, кваліфікація до Євро-2025

Футзальна збірна України

Українські футзалісти вшосте пробилися на чемпіонат світу. Цьогоріч Мундіаль прийме Узбекистан, а містами-господарями турніру стали Андіжан, Бухара і Ташкент. Україна потрапила до групи C.

Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Аргентини, Анголи та Афганістану. Гарантовано в плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету. Треті збірні шести груп заочно визначать чотирьох щасливчиків, які опиняться в 1/8 фіналу змагань.

Найкращим виступом збірної України на чемпіонатах світу залишається дебютний. На ЧС-1996 в Іспанії "синьо-жовті" дійшли до півфіналу турніру, де поступилися господарям змагань. У поєдинку же за бронзові нагороди українці прикро програли Росії (2:3).

Повний список матчів футзальної збірної України цьогоріч: