"Олександрія" розгромила ЛНЗ та здобула перші очки у сезоні: хто в УПЛ залишається з "бубликом"

УПЛ, 5-й тур

"Олександрія" – ЛНЗ – 4:1

Голи: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Джонатан, 90+3 – Ассінор, 32

Як пройшла гра

До цього поєдинку "містяни" з нулем балів перебували у зоні вильоту. Включно з матчами Ліги конференцій, їхня серія з поразок складала вже шість поєдинків поспіль.

У звітній грі господарі відкрили рахунок уже на старті: після помилки захисників м'яч підхопив Цара і переграв голкіпера.

ЛНЗ швидко відповів – Ассінор реалізував передачу Дайко. Гол перевірили за допомогою ВАР на предмет офсайду, але порушення виявлено не було.

Після перерви Цара оформив дубль красивим ударом з-за меж штрафного. Черкасці намагалися врятувати гру, але натомість у компенсований час пропустили ще двічі: відзначилися Шостак і Джонатан.

Значення перемоги для "містян"

"Олександрія" здобула перші очки в сезоні та піднялася на 13-те місце (3 бали). Втім позиція тимчасова, оскільки більшість поєдинків туру – ще попереду.

Єдиною командою УПЛ, яка ще не набрала жодного пункту, залишається новачок дивізіону – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Команда спробує виправити ситуацію в суботу, 13 вересня, у гостьовій грі проти львівського "Руха". Початок матчу – о 13:00.