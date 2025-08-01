"Олександрія" припинила боротьбу в Європі: розгром від "Партизана" і скандал із прапором

"Олександрія" завершила виступи в Лізі конференцій

Підопічні Валерія Нестеренка активно розпочали матч, однак першими моментами не скористалися, зокрема шанс змарнував Безерра.

Ключовим епізодом стала 13-та хвилина, коли "Олександрія" залишилася в меншості через вилучення Беїратше.

Цей епізод одразу ж призвів до пропущеного м’яча - Йован Мілошевич реалізував штрафний удар, точно пробивши у дальній кут воріт Шевченка.

Попри чисельну меншість, українська команда продовжувала створювати моменти, проте з реалізацією були суттєві проблеми.

А от захисні помилки знову стали фатальними, адже на 23-й хвилині Мілошевич подвоїв перевагу після чергової обрізки, а вже наприкінці першого тайму оформив хет-трик, пробивши з розвороту у ближній кут.

На 58-й хвилині ситуація для "Олександрії" ускладнилася ще більше, друге попередження отримав Тео Ндіка, залишивши команду вдев’ятьох. Втім, через три хвилини арбітр вилучив і гравця "Партизана" - Стойкович отримав другу жовту картку.

Згодом серби провели серію замін, одна з яких принесла результат, Вукотич довів рахунок до 4:0.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. Другий матч

"Партизан" - "Олександрія" - 4:0

Голи: Мілошевич (13) Мілошевич (23) Мілошевич (45) Вукотич (63)

Скандал із забороною прапора України

Перед початком гри українська делегація зіткнулася з несподіваною забороною – гравцям "Олександрії" не дозволили вийти на поле з державним прапором. Клуб оприлюднив заяву, в якій наголосив, що синьо-жовтий стяг – це символ незламності, і гравці завжди виходили та виходитимуть із ним, незважаючи ні на що.

"Ми - це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Попередня поразка "Олександрії"

Перший матч між клубами відбувся 25 липня у польському Катовіце, де український клуб тимчасово проводить домашні матчі єврокубків. Зустріч завершилася невдалим результатом для українського клуба - поразка з рахунком 0:2.

Серби володіли ігровою перевагою та змогли реалізувати свої моменти, у той час як "Олександрія" створювала нагоди, але не змогла втілити їх у забиті м’ячі.

На жаль, реванш не вдався, і в матчі-відповіді "Олександрія" знову поступилася.

Що далі

На цьому "Олександрія" завершує свій єврокубковий шлях. Це перша втрата серед українських клубів у євросезоні-2025/26.

Натомість "Партизан" проходить далі й у третьому раунді зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланн" – "Хіберніан".