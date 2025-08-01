"Александрия" прекратила борьбу в Европе: разгром от "Партизана" и скандал с флагом

"Александрия" завершила выступления в Лиге конференций

Подопечные Валерия Нестеренко активно начали матч, однако первыми моментами не воспользовались, в частности шанс упустил Безерра.

Ключевым эпизодом стала 13-я минута, когда "Александрия" осталась в меньшинстве из-за удаления Беиратше.

Этот эпизод сразу же привел к пропущенному мячу - Йован Милошевич реализовал штрафной удар, точно пробив в дальний угол ворот Шевченко.

Несмотря на численное меньшинство, украинская команда продолжала создавать моменты, однако с реализацией были существенные проблемы.

А вот защитные ошибки снова стали роковыми, ведь на 23-й минуте Милошевич удвоил преимущество после очередной обрезки, а уже в конце первого тайма оформил хет-трик, пробив с разворота в ближний угол.

На 58-й минуте ситуация для "Александрии" осложнилась еще больше, второе предупреждение получил Тео Ндика, оставив команду вдевятером. Впрочем, через три минуты арбитр удалил и игрока "Партизана" - Стойкович получил вторую желтую карточку.

Впоследствии сербы провели серию замен, одна из которых принесла результат, Вукотич довел счет до 4:0.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

"Партизан" - "Александрия" - 4:0

Голы: Милошевич (13) Милошевич (23) Милошевич (45) Вукотич (63)

Скандал с запретом флага Украины

Перед началом игры украинская делегация столкнулась с неожиданным запретом - игрокам "Александрии" не разрешили выйти на поле с государственным флагом. Клуб обнародовал заявление, в котором отметил, что сине-желтый флаг - это символ несокрушимости, и игроки всегда выходили и будут выходить с ним, несмотря ни на что.

"Мы - это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках", - говорится в официальном заявлении клуба.

Предыдущее поражение "Александрии"

Первый матч между клубами состоялся 25 июля в польском Катовице, где украинский клуб временно проводит домашние матчи еврокубков. Встреча завершилась неудачным результатом для украинского клуба - поражение со счетом 0:2.

Сербы владели игровым преимуществом и смогли реализовать свои моменты, в то время как "Александрия" создавала возможности, но не смогла воплотить их в забитые мячи.

К сожалению, реванш не удался, и в ответном матче "Александрия" снова уступила.

Что дальше

На этом "Александрия" завершает свой еврокубковый путь. Это первая потеря среди украинских клубов в евросезоне-2025/26.

Зато "Партизан" проходит дальше и в третьем раунде встретится с победителем пары "Мидтьюлланн" - "Хиберниан".