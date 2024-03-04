"Олександрія" отримала технічну поразку у матчі УПЛ: що відомо і як змінилася турнірна таблиця

Що відомо про інцидент

Калюжний не був заявлений на матч з "Шахтарем". У паспорті УПЛ останнім клубом півзахисника був вказаний ЛНЗ, де він провів першу частину сезону.

Однак про це стало відомо лише після завершення поєдинку, який закінчився з рахунком 0:0.

Після розголосу в ЗМІ, представники “Олександрії" зробили офіційну заяву, у якій перепросили у всіх уболівальників, команди та тренерського штабу, а також визнали “прикру помилку, яка сталася через людський фактор”.

"Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 2021 року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесені гравця в заявку на гру в системі УПЛ в розділі “Рапорт арбітра” система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29 серпня 2023 року, що не дало змогу своєчасно відреагувати на цю ситуацію", - йдеться у заяві на сайті "Олександрії".

Також відомо, що спортивний директор клубу Олександр Марков вже усунутий від виконання своїх обов'язків.

Матч "Олександрія" - "Шахтар" (фото: instagram.com/fcolexandriya)

Згодом Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув ситуацію та ухвалив рішення згідно зі статтею 13.7 регламенту УПЛ.

Таким чином результат поєдинку "Олександрія" - "Шахтар" було анульовано, а команді з Кіровоградської області зарахували технічку поразку з рахунком 0:3. Відповідно, "гірникам" присудили три очки.

Що це значить для "Шахтаря" і "Олександрії"?

Після рішення УАФ "Шахтар" набрав 37 балів та вийшов на друге місце в таблиці УПЛ, випередивши за додатковими показниками "Кривбас".

Натомість "Олександрія" замість 18 очок відтепер має 17.

Оновлена турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що у наступному матчі УПЛ "Шахтар" 8 березня зіграє вдома з "Колосом". А "Олександрія" зустрінеться на виїзді з "Поліссям" 9 березня.