"Шахтар" запланував змінити домашній стадіон на єврокубки: відомий пріоритет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National .

"Гірники" не продовжать виступи в німецькому Гамбурзі. У сезоні 2023/24 домашні поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи вітчизняний гранд провів на "Фолькспаркштадіоні".

"У Гамбурзі років 20 не було футболу рівня Ліги чемпіонів. Грати там – експеримент для нас, і він був вдалим. Стадіон був заповнений, коли ми грали. Ми не можемо грати в Україні, маємо плани грати в Дюссельдорфі наступного сезону. Сподіваюся, що все складеться", – заявив гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.

"Гірники" змушені грати домашні матчі єврокубків за межами батьківщини після повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу "Шахтар" грав у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, а потім "переїхав" до Німеччини. Арена в Дюссельдорфі може прийняти 54600 вболівальників із врахуванням терас.

Що відомо про "Меркур Шпіль-Арену"

Збудований у 2002-2004 рр. стадіон в адміністративному центрі федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Став домашнім для місцевої команди "Фортуна".

Арена не приймала поєдинки ЧС-2006, але стане домівкою для п'яти матчів прийдешнього Євро-2024. Зокрема, на "Меркур Шпіль-Арені" зможе зіграти і збірна України, якщо пройде плей-офф Ліги націй навесні. Загалом на стадіоні зіграють три поєдинки групового етапу чемпіонату, поєдинок 1/8 фіналу та чвертьфінал.

"Меркур Шпіль-Арена" також приймає інші заходи. Тут виступали з концертами Rolling Stones. Depeche Mode, Пол Маккартні, AC/DC та інші. У січні цьогоріч стадіон приймав гандбольний Євро-2024, що зібрав рекордні для цього виду спорту 53586 осіб на трибунах.