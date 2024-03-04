"Александрия" получила техническое поражение в матче УПЛ: что известно и как изменилась турнирная таблица

"Александрия" получила техническое поражение в матче с "Шахтером", состоявшемся 26 февраля в рамках 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Причина – участие в игре полузащитника Ивана Калюжного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Калюжный не был заявлен на матч с "Шахтером". В паспорте УПЛ последним клубом полузащитника был указан ЛНЗ, где он провел первую часть сезона.
Однако об этом стало известно только после завершения поединка, закончившегося со счетом 0:0.
После огласки в СМИ, представители "Александрии" сделали официальное заявление, в котором извинились перед всеми болельщиками, командами и тренерским штабом, а также признали "досадную ошибку, которая произошла из-за человеческого фактора".
"Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29 августа 2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию", - говорится в заявлении на сайте "Александрии ".
Также известно, что спортивный директор клуба Александр Марков уже отстранен от исполнения своих обязанностей.
Матч "Александрия" – "Шахтер" (фото: instagram.com/fcolexandriya)
Впоследствии Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел ситуацию и принял решение по статье 13.7 регламента УПЛ.
Таким образом, результат поединка "Александрия" - "Шахтер" был аннулирован, а команде из Кировоградской области засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Соответственно, "горнякам" присудили три очка.
После решения УАФ "Шахтер" набрал 37 баллов и вышел на второе место в таблице УПЛ, опередив дополнительные показатели "Кривбасс".
И теперь, "Александрия" вместо 18 очков отныне имеет 17.
Обновленная турнирная таблица УПЛ
Напомним, что в следующем матче УПЛ "Шахтер" 8 марта сыграет дома с "Колосом". А "Александрия" встретится на выезде с "Полесьем" 9 марта.
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