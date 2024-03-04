"Александрия" получила техническое поражение в матче УПЛ: что известно и как изменилась турнирная таблица

Что известно об инциденте

Калюжный не был заявлен на матч с "Шахтером". В паспорте УПЛ последним клубом полузащитника был указан ЛНЗ, где он провел первую часть сезона.

Однако об этом стало известно только после завершения поединка, закончившегося со счетом 0:0.

После огласки в СМИ, представители "Александрии" сделали официальное заявление, в котором извинились перед всеми болельщиками, командами и тренерским штабом, а также признали "досадную ошибку, которая произошла из-за человеческого фактора".

"Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29 августа 2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию", - говорится в заявлении на сайте "Александрии ".

Также известно, что спортивный директор клуба Александр Марков уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

Матч "Александрия" – "Шахтер" (фото: instagram.com/fcolexandriya)

Впоследствии Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел ситуацию и принял решение по статье 13.7 регламента УПЛ.

Таким образом, результат поединка "Александрия" - "Шахтер" был аннулирован, а команде из Кировоградской области засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Соответственно, "горнякам" присудили три очка.

Что это значит для "Шахтера" и "Александрии"?

После решения УАФ "Шахтер" набрал 37 баллов и вышел на второе место в таблице УПЛ, опередив дополнительные показатели "Кривбасс".

И теперь, "Александрия" вместо 18 очков отныне имеет 17.

Обновленная турнирная таблица УПЛ

Напомним, что в следующем матче УПЛ "Шахтер" 8 марта сыграет дома с "Колосом". А "Александрия" встретится на выезде с "Полесьем" 9 марта.