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Уболівальники повернулися на стадіон "Динамо" вперше за 2,5 роки: фоторепортаж

Київ, Субота 02 березня 2024 16:42
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Уболівальники повернулися на стадіон "Динамо" вперше за 2,5 роки: фоторепортаж Фото: Перед стартовим свистком спільно виконали державний гімн (В. Носач/РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Фанати київського "Динамо" після тривалої паузи змогли наживо підтримати своїх улюбленців у поєдинку 19-го туру Прем'єр-ліги проти "Чорноморця" з Одеси.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна зі столичного стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Уперше після повномасштабного вторгнення РФ до України вітчизняний гранд зміг прийняти вболівальників на трибунах домашньої арени. Перед звітним туром чемпіонату України Київська МВА дозволила "біло-синім" частково заповнити трибуни. Глядачі почали збиратися задовго до старту зустрічі.

Згодом команди з'явилися на полі. Настала черга церемоніалу. Спершу послухали офіційний гімн української Прем'єр-ліги, а потім футболісти, тренери, персонал обох команд і вболівальники разом заспівали державний славень. Згодом хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність і суверенітет.

Натхненне підтримкою фанатів, "Динамо" з перших хвилин заволоділо ініціативою. У перші хвилини нагоди забити змарнували Шапаренко, Бражко та Ванат. Зрештою, повели в рахунку кияни на 37-й хвилині. Це Шепелєв класно зорієнтувався у чужому штрафному після помилки голкіпера "моряків" Варакути.

З міркувань безпеки "Динамо" отримало дозвіл на допуск на матч 1800 вболівальників. Квитки на поєдинок продавали в трьох цінових сегментах – 200, 300 і 400 грн. Напередодні "біло-сині" відзвітували про продаж усіх доступних на матч перепусток.

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

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