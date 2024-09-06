Олександр Корнієнко: Філіал пекла, який нам влаштовує РФ, не поєднати з виборами

Нові кадри у Кабміні: перезавантаження, а не просто ротація

Це перезавантаження, бо деякі міністерства вже рік були без міністрів. Як, наприклад, напрямок регіональної політики. Деякі міністерства отримали оновлений формат, статус і навіть назву - те саме Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Також Міністерство реінтеграції буде тепер частиною Міністерства регіональної політики, громад та територій.

Звісно, це посилення напряму європейської інтеграції. Нарешті урядовий офіс європейської інтеграції та Ольга Стефанішина, головний переговірник країни, отримають максимально потужне міністерство (юстиції, - ред.). Яке насправді на дві третини займається не цим, а на третину саме узгодженням нормативно-правових актів у Кабміні. Я чекаю на максимальне збільшення здібностей нашої переговорної групи. Яка складається з десятків людей, що працюють за багатьма напрямами.

Також ми говоримо про приведення ситуації у відповідність - з призначенням Матвія Бідного (міністром спорту, - ред.), він був в.о. Показали спортсмени себе, ясно, що роль міністерства в результатах можна обговорювати, але без міністерства не обійшлося.

Якщо ми говоримо про Міністерство ветеранів, це певною мірою перезавантаження. Бо останні два-три роки там працювала одна команда. Було прийнято рішення додати до цієї системи енергію та досвід, які має Наталія Калмикова щодо інтенсивних реформ соціальної сфери та комунікації з військовослужбовцями до Міноборони.

Міністерство аграрної політики посилюємо, даємо дуже професійного Віталія Коваля, який показав себе як губернатор та як керівник Фонду держмайна. При цьому залишаємо першого заступника Тараса Висоцького.

Звісно, стратегічна промисловість - це розширення команди. Олександр Камишін тягтиме цю роботу з позиції радника президента. Герман Сметанін (новий міністр - ред.) є професійною людиною, очолював "Укроборонпром". Думаю, це правильна історія, коли ми людей, які щось показали, піднімаємо.

Якщо ми говоримо про культуру, стратегічні комунікації та міжнародні справи, тут у нас дуже знакові призначення. Це два дипломати. І Микола Точицький, і Андрій Сибіг провели сотні годин, особливо на початку повномасштабного вторгнення, у нескінченних переговорах з партнерами, у поїздках та у координації дипломатів.

Зеленський у контакті зі "Слугою народу". Можливості провести вибори немає

Президент бере участь у наших засіданнях час від часу. Він у контакті із фракцією, дуже глибоко розуміє, що у нас відбувається всередині. Це свідчить про те, що він не закинув " слуг народу " .

Дискусія у нас була (на крайньому засіданні фракції за участю президента, - ред.), але той посил, який Зеленський дав нам, ми зрозуміли чітко. І ми побачили, що "Слуга народу" на найвищому рівні голосувала за всі призначення. Останні два роки я рідко бачив таке, щоб наприкінці дня ми набирали 250 голосів.

Зараз ми говоримо про те, щоб давати можливість відомим людям на нових місцях та новим людям, щоб продовжувати наш рух, розуміючи, що демократичні процеси на паузі. На жаль, ми не можемо здійснити вибори. Через десять днів наше скликання буде найдовшим в історії України. Ми вже у поганому сенсі відсвяткували п'яту річницю повноважень.

Але ми не бачимо можливостей, і люди це під час опитування підтверджують, провести вибори. Тому що всі розуміють, що той "філіал пекла", який нам щодня влаштовує РФ, ніяк не можна поєднати з виборами. Працюємо як працюємо. Депутати та президент продовжують виконувати повноваження відповідно до Конституції та закону про воєнний стан.

Міністерство повернення українців: коли з'явиться та хто очолить

Думаю, ми дізнаємося про це точно не зараз, потрібен час на пошук кандидата, який би відповідав масштабному завданню - поверненню українців. Можливо, міністерство називатиметься якось інакше.

Займатиметься воно роботою з українцями за кордоном. Насамперед із тими, хто тимчасово залишив свої домівки тут. І зараз ми бачимо тенденції, що ця тимчасовість може стати постійною. Ми хотіли б створити умови, щоб вони з більшою охотою поверталися.

Одна з ідей, яка озвучується, - міністерство має мати представництва у країнах найбільшої присутності українців. Це Варшава та Берлін. Можливо, десь в інших країнах. Це не підміна МЗС, проте МЗС займається консульськими питаннями технічно та організаційно, а треба працювати з людьми психологічно та шукати додаткові джерела фінансування.

Фронт роботи буде великим. Потрібно зрозуміти яка законодавча база, які внести зміни до певних законів. У нас не закрита дискусія про множинне громадянство для українців. Її ми продовжуватимемо, тому що це важливий аспект у питанні повернення.

Бюджет внесуть вчасно. "Ми змушені підвищувати податки"

У нас усі п'ять років уряд ніколи не пропускає терміни, і я думаю, порушення дедлайнів не буде і до 15 вересня уряд внесе (законопроект про державний бюджет на 2025 рік, - ред.).

Бюджет очікуємо консервативний. Зрозуміло, що ми не маємо можливості витрачати кошти на будь-що. Звичайно, це два великі блоки. Усі податки та збори всередині країни йдуть на Сили оборони. Відповідно міжнародна допомога акумулюється на наші соціальні витрати. Це освіта, підтримка медицини, програми для бізнесу, субсидії тощо.

Працюємо над тим, щоб усі галузі, які ми хочемо зміцнити новими призначеннями, також розвивалися. Це спорт, культура та стратегічна комунікація. Чекаю також, щоб витрати на МЗС не зменшувалися, щоб ми відкривали посольства, зокрема в Африці.

Це і робота з детінізації. Ми бачимо непогані результати щодо спиртової галузі, є серйозні зрушення щодо тютюнової, але ще багато роботи. Є натяки на успіх у паливній галузі. І, звичайно, це аграрна галузь, де більшість урожаю йде за кеш. Із цим теж треба інтенсивно боротися.

З іншого боку, ми змушені піднімати податки. Законопроекти дискутуються, один з них ми не ухвалили, він пішов на повторне перше читання. Але я думаю, що повернення норм про оподаткування надприбутків банків дозволить його швидше ухвалити. Там є дискусійні норми щодо військового збору для ФОПів третьої групи, яка платитиме не 800 гривень, а відсоток із обороту. Це фактично підняття податку одну п'яту. З іншого боку, розуміємо, що ФОП ніколи не платили військовий збір і тут треба справедливість наводити.

Демобілізація та економічне бронювання

Щодо демобілізації, то це сфера комітету національної безпеки та оборони. У нас є голова комітету, у нас є Давид Арахамія - активний учасник цього комітету та керівник монобільшості. Я думаю, вони знають усі терміни та контексти.

Щодо економічного бронювання, погоджуся, що це дуже дискусійний закон для Верховної Ради. І всі три зареєстровані варіанти дуже дискусійні. Чи отримають вони підтримку у залі, важко сказати. Можливо, це буде справді реалізовано через інші інструменти. Зокрема урядовими рішеннями. Давайте дочекаємось і зрозуміємо, як це буде. На "гарячій" адженді Верховної Ради немає цих законів.

Позбавлення зрадників державних нагород

Цей законопроект перебуває у хот-листі. Думаю, наступної зустрічі у вересні ми його обов'язково розглянемо. Колеги (цього тижня, - ред.) хотіли піднімати багато правок, і ми просто не встигли б. Тому що вчора ми до 18:00 займалися кадровими питаннями.

Модель дуже проста. Ми додаємо такий вид покарання, як позбавлення нагород. Зрозуміло, що за держзраду, але є ще кілька статей. У рішенні суду зазначатиметься позбавлення державних нагород, і, я думаю, що це той шлях у правовій державі, який унеможливить позови до ЄСПЛ.

Прогнозую, що ми найближчим часом ухвалимо цей законопроект. І далі працюватимемо над тим, щоб усі численні справи доходили до суду і до вироків.

Це стосується не лише колишніх чиновників, я бачив кілька повідомлень СБУ щодо публічних осіб. Якщо громадянин публічно агітує як низку наших співгромадян у Москві, та сама Таїсія Повалій, то це питання до СБУ, чому так відбувається. Чому наш громадянин за Путіна та за російську армію. Зрадники мають отримувати свої чесні вироки.