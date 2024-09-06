Александр Корниенко: Филиал ада, который нам устраивает РФ, не совместить с выборами

Новые кадры в Кабмине: перезагрузка, а не просто ротация

Это перезагрузка, потому что некоторые министерства уже год были без министров. Как, например, направление региональной политики. Некоторые министерства получили обновленный формат, статус и даже название - то же Министерство культуры и стратегических коммуникаций. Также Министерство реинтеграции будет теперь частью Министерства региональной политики, общин и территорий.

Конечно, это усиление направления европейской интеграции. Наконец-то правительственный офис европейской интеграции и Ольга Стефанишина, главный переговорщик страны, получат максимально мощное министерство (юстиции, - ред.). Которое на самом деле на две трети занимается не этим, а на треть как раз согласованием нормативно-правовых актов в Кабмине. Я ожидаю максимального увеличения способностей нашей переговорной группы. Которая состоит из десятков людей работающих по многим направлениям.

Также мы говорим о приведении ситуации в соответствие - с назначением Матвея Бедного (министром спорта, - ред.), он был и.о. Показали спортсмены себя, ясно, что роль министерства в результатах можно обсуждать, но точно без министерства не обошлось.

Если мы говорим о Министерстве ветеранов, это в определенной степени перезагрузка. Потому что последние два-три года там работала одна команда. Было принято решение добавить в эту систему энергию и опыт, которые имеет Наталья Калмыкова по интенсивным реформам социальной сферы и коммуникации с военнослужащими в Минобороны.

Министерство аграрной политики усиливаем, даем очень профессионального Виталия Коваля, который показал себя как губернатор и как руководитель Фонда госимущества. При этом оставляем первого заместителя Тараса Высоцкого.

Конечно, стратегическая промышленность - это расширение команды. Александр Камышин будет тянуть эту работу с позиции советника президента. Герман Сметанин (новый министр, - ред.) является профессиональным человеком, возглавлял "Укроборонпром". Думаю, это правильная история, когда мы людей, которые что-то показали, поднимаем.

Если мы говорим о культуре, стратегических коммуникациях и международных делах, здесь у нас очень знаковые назначения. Это два дипломата. И Николай Точицкий, и Андрей Сибига провели сотни часов, особенно в начале полномасштабного вторжения, в бесконечных переговорах с партнерами, в поездках и в координации дипломатов.

Зеленский в контакте со "Слугой народа". Возможности провести выборы нет

Президент принимает участие в наших заседаниях время от времени. Он в контакте с фракцией, очень глубоко понимает, что у нас происходит внутри. Это свидетельствует о том, что он не забросил "слуг народа".

Дискуссия у нас была (на крайнем заседании фракции с участием президента, - ред.), но тот посыл, который Зеленский дал нам, мы поняли четко. И мы увидели, что "Слуга народа" на высоком уровне голосовала за все назначения. В последние два года я редко видел такое, чтобы в конце дня мы набирали 250 голосов.

Сейчас мы говорим о том, чтобы давать возможность известным людям на новых местах и ​​новым людям, чтобы продолжать наше движение, понимая, что демократические процессы на паузе. К сожалению, мы не можем провести выборы. Через десять дней наш созыв будет самым продолжительным в истории Украины. Мы уже в плохом смысле отпраздновали пятую годовщину полномочий.

Но мы не видим возможностей, и люди это в опросах подтверждают, провести выборы. Потому что все понимают, что тот филиал ада, который нам ежедневно устраивает РФ, никак нельзя совместить с выборами. Работаем как работаем. Депутаты и президент продолжают исполнять полномочия в соответствии с Конституцией и законом о военном положении.

Министерство возвращения украинцев: когда появится и кто возглавит

Думаю, мы узнаем это точно не сейчас, нужно время на поиск кандидата, который бы отвечал масштабной задаче - возвращению украинцев. Возможно, министерство будет называться как-то по-другому.

Заниматься оно будет работой с украинцами за границей. Прежде всего с теми, кто временно покинули свои дома здесь. И сейчас мы видим тенденции, что эта временность может стать постоянной. Мы хотели бы создать условия, чтобы они с большей охотой возвращались.

Одна из идей, которая озвучивается, - министерство должно иметь представительства в странах наибольшего присутствия украинцев. Это Варшава и Берлин. Возможно, где-то в других странах. Это не подмена МИД, но, МИД занимается консульскими вопросами технически и организационно, а нужно работать с людьми психологически и искать дополнительные источники финансирования.

Фронт работы будет большим. Нужно понять, какая законодательная база, какие внести изменения в определенные законы. У нас не закрыта дискуссия о множественном гражданстве для украинцев. Ее мы будем продолжать, потому что это важный аспект в вопросе возвращения.

Бюджет внесут вовремя. "Мы вынуждены повышать налоги"

У нас все пять лет правительство никогда не пропускает сроки, и я думаю, нарушения дедлайнов не будет и до 15 сентября правительство внесет (законопроект о государственном бюджете на 2025 года, - ред.).

Бюджет ожидаем консервативный. Ясно, что у нас нет возможности тратить средства на что угодно. Конечно, это два больших блока. Все налоги и сборы внутри страны уходят на Силы обороны. Соответственно, международная помощь аккумулируется на наши социальные расходы. Это образование, поддержка медицины, программы для бизнеса, субсидии и так далее.

Работаем над тем, чтобы все отрасли, которые мы хотим укрепить новыми назначениями, тоже развивались. Это спорт, культура и стратегическая коммуникация. Жду также, чтобы расходы на МИД не уменьшались, чтобы мы открывали посольства, в частности в Африке.

Это и работа по детенизации. Мы видим неплохие результаты по спиртовой отрасли, есть серьезные сдвиги по табачной, но еще много работы. Есть намеки на успех в топливной отрасли. И, конечно, это аграрная отрасль, где большая часть урожая уходит за кэш. С этим тоже нужно интенсивно бороться.

С другой стороны, мы вынуждены поднимать налоги. Законопроекты дискутируются, один из них мы не приняли, он пошел на повторное первое чтение. Но я думаю, что возвращение норм о налогообложении сверхприбылей банков позволит его быстрее принять. Там есть дискуссионные нормы о военном сборе для ФОПов третьей группы, которая будет платить не 800 гривен, а процент с оборота. Это фактически поднятие налога на одну пятую. С другой стороны, понимаем, что ФОПы никогда не платили военный сбор и здесь надо справедливость наводить.

Демобилизация и экономическое бронирование

Что касается демобилизации, то это сфера комитета национальной безопасности и обороны. У нас есть глава комитета, у нас есть Давид Арахамия - активный участник этого комитета и руководитель монобольшинства. Я думаю, они знают все сроки и контексты.

Что касается экономического бронирования, соглашусь, что это очень дискуссионный закон для Верховной Рады. И все три зарегистрированных варианта очень дискуссионые. Получат ли они поддержку в зале, трудно сказать. Возможно, это будет действительно реализовано через другие инструменты. В частности, правительственными решениями. Давайте дождемся и поймем, как это будет. На "горячей" адженде Верховной Рады нет этих законов.

Лишение предателей государственных наград

Этот законопроект находится в хот-листе. Думаю, на следующей встрече в сентябре мы его обязательно рассмотрим. Коллеги (на этой неделе, - ред.) хотели поднимать много правок, и мы бы просто не успели. Потому что вчера мы до 18:00 занимались кадровыми вопросами.

Модель очень простая. Мы добавляем такой вид наказания как лишение наград. Понятно, что за госизмену, но есть еще пара статей. В решении суда будет указываться лишение государственных наград, и, я думаю, что это тот путь в правовом государстве, который сделает невозможными иски в ЕСПЧ.

Прогнозирую, что мы в ближайшее время примем этот законопроект. И будем дальше работать над тем, чтобы все многочисленные дела доходили до суда и до приговоров.

Это касается не только бывших чиновников, я видел несколько сообщений СБУ по публичным лицам. Если гражданин публично агитирует как ряд наших сограждан в Москве, та же Таисия Повалий, то это вопрос к СБУ, почему так происходит. Почему наш гражданин за Путина и за российскую армию. Предатели должны получать свои честные приговоры.