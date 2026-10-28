OLED, Dynamic Island та цінник під 3000 доларів: Apple показала сенсорний MacBook Pro

На презентації Pro and tell компанія Apple офіційно анонсувала новий ноутбук MacBook Pro, який вперше в історії лінійки отримав сенсорний OLED-дисплей.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple.
Головним оновленням пристрою є OLED-екран під назвою PROLED XDR. Сенсорні датчики вбудували безпосередньо у панель дисплея без додаткових шарів - це дозволило суттєво знизити затримку під час дотиків.
Дисплей ноутбука отримав такі характеристики:
Збільшити розміри екранів вдалося завдяки зменшенню рамок: 14-дюймова модель має фактичний розмір 14.2 дюйма, а 16-дюймова - 16.3 дюйма.
Сенсорне управління оптимізоване для роботи з додатками iOS й iPadOS, навігації, а також для гри на віртуальних музичних інструментах.
Незважаючи на анонс комп'ютерів із чипами покоління M6 цього тижня, новий сенсорний ноутбук працює на базі процесорів M5 Pro або M5 Max.
Пристрій став тоншим: 16-дюймова версія втратила майже 1 міліметр товщини, а 14-дюймова - 0,5 міліметра.
Технічне оснащення та роз'єми:
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Випуск сенсорного ноутбука став кардинальною зміною стратегії Apple. У 2010 році Стів Джобс називав сенсорні екрани на ноутбуках "ергономічним жахом", а Тім Кук порівнював тандем планшета й ноутбука зі "спробою схрестити тостер із холодильником".
Раніше компанія експериментувала із сенсорною панеллю Touch Bar, проте повністю відмовилася від неї у 2023 році.
Базова 14-дюймова версія нового MacBook Pro коштує 2899 доларів, тоді як 16-дюймова модель оцінюється у 3399 доларів.
Прийом попередніх замовлень відкрився сьогодні, у день анонсу, а офіційні продажі розпочнуться 6 листопада.