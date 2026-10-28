OLED, Dynamic Island и ценник под 3000 долларов: Apple показала сенсорный MacBook Pro

На презентации Pro and tell компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Pro, который впервые в истории линейки получил сенсорный OLED-дисплей.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.
Главным обновлением устройства является OLED-экран под названием PROLED XDR. Сенсорные датчики встроили непосредственно в панель дисплея без дополнительных слоев - это позволило существенно снизить задержку во время прикосновений.
Дисплей ноутбука получил следующие характеристики:
Увеличить размеры экранов удалось благодаря уменьшению рамок: 14-дюймовая модель имеет фактический размер 14.2 дюйма, а 16-дюймовая - 16.3 дюйма.
Сенсорное управление оптимизировано для работы с приложениями iOS и iPadOS, навигации, а также игры на виртуальных музыкальных инструментах.
Несмотря на анонс компьютеров с чипами поколения M6 на этой неделе, новый сенсорный ноутбук работает на базе процессоров M5 Pro или M5 Max.
Устройство стало тоньше: 16-дюймовая версия потеряла почти 1 миллиметр толщины, а 14-дюймовая - 0,5 миллиметра.
Техническое оснащение и разъемы:
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Выпуск сенсорного ноутбука стал кардинальным изменением стратегии Apple. В 2010 году Стив Джобс называл сенсорные экраны на ноутбуках "эргономичным ужасом", а Тим Кук сравнивал тандем планшета и ноутбука с "попыткой скрестить тостер с холодильником".
Ранее компания экспериментировала с сенсорной панелью Touch Bar, однако полностью отказалась от нее в 2023 году.
Базовая 14-дюймовая версия нового MacBook Pro стоит 2899 долларов, тогда как 16-дюймовая модель оценивается в 3399 долларов.
Прием предварительных заказов открылся сегодня, в день анонса, а официальные продажи начнутся 6 ноября.