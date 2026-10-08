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OLED-дисплей та Android 15: Sony розробляє нову PlayStation Portal

15:18 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
OLED-дисплей та Android 15: Sony розробляє нову PlayStation Portal Sony випадково розкрила нові гаджети (фото: cottonbro studio)
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Sony готує одразу дві нові версії PlayStation Portal - одна з них може отримати OLED-дисплей. Витік із бази Wi-Fi Alliance натякає, що японський техногігант вже працює над оновленням своєї портативної консолі для хмарного геймінгу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Що вже відомо?

У сертифікаційних документах регулятора нові пристрої проходять у категорії "Ігрові консолі та периферія" під номерами моделей CFI-Y2000 та CFI-Y2105.

Маркування свідчить про прямого наступника оригінальної консолі PlayStation Portal, яка випускалася під номером CFI-Y1001.

Згідно з документацією, обидва нові пристрої працюють під управлінням операційної системи Android 15.

Це додатково підтверджує їхню належність до сімейства Portal, оскільки оригінальний портативний гаджет також використовував мобільну платформу Google, тоді як стаціонарна консоль PlayStation 5 функціонує на власному спеціалізованому ПЗ.

Основні технічні параметри, відомі з витоку:

  • робота на операційній системі Android 15;
  • підтримка бездротових мереж Wi-Fi у діапазонах 2,4 та 5 гігагерців;
  • відсутність підтримки новішого стандарту Wi-Fi 6 гігагерців;
  • використання конфігурації антен 1x1.

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Ймовірний реліз OLED-версії та плани компанії

За наявними даними, оновлення не принесе кардинальних змін у швидкості бездротового з'єднання для стримінгу ігор із домашньої консолі чи хмари.

Проте номери моделей та попередні дані інсайдерів вказують на оновлення апаратної частини. Зокрема, популярний технооглядач KeplerL2 ще раніше повідомляв про розробку модифікації з екраном на базі органічних світлодіодів (OLED).

Зазначимо, що оригінальна модель PlayStation Portal з 8-дюймовим LCD-дисплеєм вийшла на ринок наприкінці 2023 року. Пристрій створений для трансляції ігор із власної консолі користувача або безпосередньо з хмарного сервісу Sony.

Офіційні представники підрозділу PlayStation наразі утримуються від коментарів щодо виявлених документів та можливої дати презентації нових пристроїв.

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