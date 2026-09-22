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Геймпад замість банківського термінала: Sony змінить покупку ігор на PS5

13:13 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Геймпад замість банківського термінала: Sony змінить покупку ігор на PS5 Геймпад PS5 проводитиме платіжні транзакції (фото: Pexels)
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Sony запатентувала технологію, яка перетворює геймпади DualSense для PlayStation 5 та майбутніх консолей на бездротові платіжні ретранслятори.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на документ патента, опублікований на Patentlyze.

Як працюватиме оплата через DualSense?

Згідно з документацією патенту, геймпад виконуватиме роль проміжної ланки між консоллю та смартфоном або банківською карткою користувача.

Процес купівлі цифрових ігор чи внутрішньоігрового контенту відбуватиметься за такою схемою:

Виявлення пристрою - геймпад через NFC, Bluetooth або фізичний контакт визначає, що смартфон із платіжними даними знаходиться поруч.

Сигнал користувачеві - контролер сповіщає гравця про готовність до транзакції за допомогою тактильної віддачі (Haptic Feedback), звуку чи світлового індикатора.

Передача даних - після підтвердження на смартфоні платіжна інформація бездротовим шляхом передається на геймпад, а з нього - на консоль для завершення покупки.

Система також підтримує пряме прикладання банківських карток із NFC-чипом або подарункових сертифікатів безпосередньо до корпусу геймпада.

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Навіщо Sony впроваджує нову функцію?

Головна мета розробки - підвищення безпеки та спрощення процесу цифрових покупок.

Через часті випадки хакерських атак і зламів облікових записів у мережі PlayStation Network чимало користувачів уникають прив'язки банківських карток до своїх профілів.

Нова технологія дозволяє проводити транзакції "в один дотик" без внесення конфіденційних даних у систему консолі.

Окрім того, спрощення процесу оплати зменшить кількість скасованих покупок у цифровому магазині.

Експерти зазначають, що впровадження подібних рішень підкреслює намір Sony й надалі розвивати цифровий екосистемний продаж контенту для актуальних та наступних поколінь консолей.

Водночас наявність патенту не гарантує обов'язкової появи цієї функції у найближчих оновленнях програмного забезпечення.

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