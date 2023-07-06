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Над окупованою Макіївкою знову піднімається дим

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Макіївка, Четвер 06 липня 2023 15:49
Над окупованою Макіївкою знову піднімається дим Ілюстративне фото: над окупованою Макіївкою третій день поспіль піднімається дим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Над тимчасово окупованою Макіївкою Донецької області сьогодні, 6 липня, здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі публікують відео мешканців Макіївки, на яких можна побачити густий дим над містом.

Якоїсь інформації про те, через що там піднявся дим, поки що немає. Офіційні джерела та окупаційна "влада" також ніяк не коментують інцидент.

Вибухи та пожежі у Макіївці

Нагадаємо, останні кілька днів у Макіївці гримлять вибухи та відбуваються пожежі. Зокрема, 4 липня там було чути сильні вибухи. У мережі писали, що українські військові вдарили по складу боєприпасів російських окупантів.

Вже 5 липня в Макіївці почалася сильна пожежа на нафтобазі, до якої там було чути вибухи.

Офіційні представники України поки що не коментували ці інциденти.

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