Як пише Лубінець, додому повернулись 9-річна дівчинка й 16-річний хлопець. Усі вони вже разом перебувають зі своєю родиною.

Також він зауважив, що повернення вдалось здійснити у результаті взаємодії двох уповноважених з прав людини - України та Росії.

"Тому вкотре закликаю родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого. Працюємо над поверненням кожної української дитини", - написав Лубінець.

Фото: з окупованої території України вдалося повернути додому ще двох дітей (t.me/dmytro_lubinetzs)