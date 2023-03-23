Украине удалось вернуть домой еще двух детей. Обращение по ним поступило от женщины, которая находилась в российском плену.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Домой вернулись 9-летняя девочка и 16-летний парень. Все они уже вместе со своей семьей.
Также он отметил, что возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека – Украины и России.
"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - написал Лубинец.
Фото: с оккупированной территории Украины удалось вернуть домой еще двоих детей (t.me/dmytro_lubinetzs)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.
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