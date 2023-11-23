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В окупованому Токмаку росіяни провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ

Четвер 23 листопада 2023 15:40
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В окупованому Токмаку росіяни провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ Ілюстративне фото: в окупованому Токмаку росіяни провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни провели рейд з пошуку партизан та інформаторів ЗСУ в окупованому Токмаку. Українців попереджають бути обережніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

За даними ЦНС, росіяни провели рейд в пошуках інформаторів Сил Оборони, а також шукали вибухові речовини. У Токмаку було обшукано понад 300 приміщень, під час рейду ворог перекривав вулиці.

"Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже у Москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. Й майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", - пише ЦНС.

Окрім того, там нагадали, що про кожного причетного до російських злочинів можна повідомити за посиланням.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть цивільні люди. За даними ЗСУ, таким чином окупанти й надалі мають намір дотримуватися своєї вже знайомої тактики "живого щита", і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти у Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

Водночас за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області.

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