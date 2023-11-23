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В оккупированном Токмаке россияне провели рейд по поиску информаторов ВСУ

Четверг 23 ноября 2023 15:40
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В оккупированном Токмаке россияне провели рейд по поиску информаторов ВСУ Иллюстративное фото: в оккупированном Токмаке россияне провели рейд по поиску информаторов ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне провели рейд по поиску партизан и информаторов ВСУ в оккупированном Токмаке. Украинцев предупреждают осторожнее.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, россияне провели рейд в поисках осведомителей Сил Обороны, а также искали взрывчатые вещества. В Токмаке было обыскано более 300 помещений, во время рейда враг перекрывал улицы.

"Но такие карательные меры не принесут россиянам успехов, ведь в Москве до сих пор не осознали, что они здесь враги. И почти каждый местный работает над освобождением своего родного края", - пишет ЦНС.

Кроме того, там напомнили, что о каждом причастном к российским преступлениям можно сообщить по ссылке.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По данным ВСУ, таким образом оккупанты и дальше намерены придерживаться своей уже знакомой тактики "живого щита", и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, кафиры усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

В то же время, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступление в западной части Запорожской области.

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