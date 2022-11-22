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В окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів

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Запорізька область, Вівторок 22 листопада 2022 16:09
В окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів Фото: в окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунало шість сильних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Черговий недобрий вечір для окупантів у Запорізькій області. Місцеві жителі повідомляють про шість гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію про удари по позиціях ворога", - написав він.

В окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів

Нагадаємо, раніше рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її у бік Розівки (Запорізька область).

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунали чотири потужні вибухи.

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