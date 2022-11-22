В окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів
Фото: в окупованому Токмаку пролунала серія потужних вибухів (Getty Images)
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунало шість сильних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Черговий недобрий вечір для окупантів у Запорізькій області. Місцеві жителі повідомляють про шість гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію про удари по позиціях ворога", - написав він.
Нагадаємо, раніше рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її у бік Розівки (Запорізька область).
Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунали чотири потужні вибухи.
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