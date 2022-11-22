ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Токмаке прозвучала серия мощных взрывов

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 22 ноября 2022 16:09
В оккупированном Токмаке прозвучала серия мощных взрывов Фото: в оккупированном Токмаке прозвучала серия мощных взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прозвучало шесть мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Очередной недобрый вечер для оккупантов в Запорожской области. Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке. Уточняем информацию об ударах по позициям врага", - написал он.

В оккупированном Токмаке прозвучала серия мощных взрывов

Напомним, ранее движение военной техники россиян снова заметили под Мариуполем. Враг перемещает ее в сторону Розовки (Запорожская область).

Также сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти вибухи Запорожская область
NEWS
Резников показал, сколько ракет осталось у России
Резников показал, сколько ракет осталось у России
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему