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У Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

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Мелітополь, Четвер 10 листопада 2022 17:06
У Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров Фото: У Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогриміли чотири потужні вибухи. Це трапилось у четвер, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"4 гучні вибухи, які чуло все місто", - заявив мер.

У Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

За його словами, наразі уточнюються деталі.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі знищено пункт управління російської армії в промисловій зоні. Саме це стало результатом вибухів на заводі "Рефма".

Також у четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький військові РФ створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто.

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