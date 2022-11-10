У Мелітополі пролунали чотири гучні вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) прогриміли чотири потужні вибухи. Це трапилось у четвер, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, наразі уточнюються деталі.

"4 гучні вибухи, які чуло все місто", - заявив мер.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі знищено пункт управління російської армії в промисловій зоні. Саме це стало результатом вибухів на заводі "Рефма".

Також у четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький військові РФ створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто.

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