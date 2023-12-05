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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи

Токмак, Запорізька область, Вівторок 05 грудня 2023 12:39
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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи Фото: в окупованому Токмаку лунають гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи у вівторок вдень, 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про кілька вибухів", - написав Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

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