В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи у вівторок вдень, 5 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про кілька вибухів", - написав Федоров.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.
Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.
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