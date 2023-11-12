В Мелітополі партизани підірвали трьох офіцерів РФ під час засідання штабу, - ГУР

В Мелітополі, 11 листопада, партизани підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України .

"Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова", - пише ГУР.

У вищезгадані будівлі терористи розмістили свій штаб. Зокрема атаку було здійснено під час засідання офіцерів ФСБ й Росгвардії.

Подробиці операції

За годину до зібрання терористи перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", які ворог перетворив у військові бази.

Фото: в Мелітополі партизани підірвали офіцерів РФ під час засідання в штабі (t.me/DIUkraine)

Під час вибуху було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація щодо інших втрат наразі уточнюється.

"Після удару у Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - додає ГУР.

Вибух в Мелітополі 11 листопада

Вчора, 11 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів гучний вибух. Пізніше цивільні повідомили про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат".

Як розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху по місту на шаленій швидкості їздили поліцейські автомобілі.