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В Бердянську зранку пролунав вибух: підірвано одну з організаторів "виборів"

Бердянськ, Середа 06 березня 2024 13:48
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В Бердянську зранку пролунав вибух: підірвано одну з організаторів "виборів" Фото: у Бердянську пролунав вибух 6 березня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку середи, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області ставя вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну у Telegram.

"Орієнтовно в мікрорайоні "Колонія" сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську", - розповіла вона.

Як зазначила Галіціна, напередодні "виборів" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

"Тому в черговий раз закликаємо бердянців бути обачними і обережними. Уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", - попередила вона.

Вибухи, пов'язані з "виборами" у РФ

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони прозвучали і неподалік "виборчої дільниці".

Також 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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