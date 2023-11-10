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В Маріуполі стався вибух: підірвали автомобіль "поліцейського" окупантів

Маріуполь, П'ятниця 10 листопада 2023 12:00
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В Маріуполі стався вибух: підірвали автомобіль "поліцейського" окупантів Фото: у Маріуполі підірвали автомобіль "поліцейського" окупантів (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово захопленому Маріуполі стався вибух 10 листопада. Вибухнуло авто місцевого "поліціянта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу", - розповів він.

Андрющенко зазначив, що ще зранку "Маріупольский Спротив" повідомив, що "вже передав подарунок" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.

"Чи то останній сюрприз на сьогодні - побачимо. Нарешті добрі новини з міста", - констатував радник мера.

Ліквідація особового складу РФ

Зазначимо, що останнім часом відбувається активна ліквідація російських зрадників не лише на окупованих теренах України, а й на території Росії. Так, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію катівень для українців - як військових, так і цивільних.

Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів. 10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери Слідчого комітету Росії, була повністю знищена. Також у Брянській області 9 листопада невідомі підірвали авто прикордонної служби РФ, загинув підполковник ФСБ.

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