Окупанти заявили про "атаку дронів" у Херсонській області: на місці інциденту пожежа

Росіяни заявили, що відбили "атаку дронів" на окупованій частині Херсонської області. На місці інциденту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Російські загарбники стверджують, що протиповітряна оборона збила декілька безпілотників. Це нібито сталося між Скадовськом та Голою Пристанню, які знаходяться на лівому березі Херсонської області.

Як запевняють окупанти, збиті дрони нібито впали у ліс.

На опублікованих кадрах помітно клуби диму. Ймовірно, на місці інциденту спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області.

Вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Сьогодні також росіяни поскаржилися на "атаку дронів" у Ростовській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.