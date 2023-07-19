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В окупованому Скадовську Херсонської області пролунав вибух

Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, як відзначають цивільні, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В окупованому Скадовську на Херсонщині було чутно вибух, повідомляють "Суспільному" місцеві жителі", - пише видання.

Варто відзначити, що російські окупанти або ж військове командування України поки що жодним чином не коментували вищезгадану інформацію.

Фото: тимчасово окупований Скадовськ станом на 19.07 о 01.22 (deepstatemap)

Робота підпілля в Україні

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення техніки окупантів. Про те, як безпечно надати інформацію військовим про розташування ворога чи ворожої техніки - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом нещодавно у тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, українські партизани знищили групу представників російської окупаційної армії

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