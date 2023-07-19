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В оккупированном Скадовске Херсонской области раздался взрыв

Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, как отмечают гражданские, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В оккупированном Скадовске в Херсонской области был слышен взрыв, сообщают "Суспільне" местные жители", - пишет издание.

Стоит отметить, что российские оккупанты или военное командование Украины пока никак не комментировали вышеупомянутую информацию.

Фото: временно оккупированный Скадовск по состоянию на 19.07 в 01.22 (deepstatemap)

Работа подполья в Украине

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "Враг" отправлять информацию о перемещении техники оккупантов. О том, как безопасно предоставить военным информацию о расположении врага или вражеской техники - можно узнать в материале РБК-Украина.

Между тем, недавно во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, украинские партизаны уничтожили группу представителей российской оккупационной армии.

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