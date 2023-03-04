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В окупованому Сімферополі росіяни створюють "добровільні дружини", - Генштаб

Фото: загарбники створюють в Сімферополі "добровільні дружини" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані "добровільні дружини", щоб придушувати український спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів. Ці причини призвели до створення так званих "добровільних дружин".

"Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також ми писали, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області. Там вони риють окопи.

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