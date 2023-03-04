В окупованому Сімферополі росіяни створюють "добровільні дружини", - Генштаб

В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані "добровільні дружини", щоб придушувати український спротив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів. Ці причини призвели до створення так званих "добровільних дружин".
"Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.
Також ми писали, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області. Там вони риють окопи.
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