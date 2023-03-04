В окупованому Сімферополі росіяни створюють "добровільні дружини", - Генштаб

В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані "добровільні дружини", щоб придушувати український спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - зазначили у Генштабі.

За інформацією Генштабу, окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів. Ці причини призвели до створення так званих "добровільних дружин".

Нагадаємо, що російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також ми писали, що Росія перекинула до Криму строковиків з Челябінської області. Там вони риють окопи.

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