В оккупированном Симферополе россияне создают "добровольные дружины", - Генштаб

Во временно оккупированном Симферополе россияне создают так называемые добровольные дружины, чтобы подавлять украинское сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По информации Генштаба, оккупационные власти города боятся активизации проукраинского движения, а также испытывают нехватку сотрудников правоохранительных органов. Эти причины привели к созданию так называемых "добровольных дружин".

"Помимо патрулирования города одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - отметили в Генштабе.