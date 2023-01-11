В окупованому Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів, - Гайдай

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"За словами лікарів, смертність в окупованому Сєвєродонецьку збільшилася у п'ять разів", - заявив Гайдай.

За його словами, українці, яким пощастило повернутися з катівень у Старобільському районі, кажуть, що навіть у фільмах не бачили таких звірств, які чинять росіяни.

Ще наприкінці червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Наразі виїхати з міста можна лише на підконтрольну Росії територію. У Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%.