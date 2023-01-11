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В окупованому Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"За словами лікарів, смертність в окупованому Сєвєродонецьку збільшилася у п'ять разів", - заявив Гайдай.

За його словами, українці, яким пощастило повернутися з катівень у Старобільському районі, кажуть, що навіть у фільмах не бачили таких звірств, які чинять росіяни.

Ще наприкінці червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Наразі виїхати з міста можна лише на підконтрольну Росії територію. У Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти фактично знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ.

Російські загарбники щільно замінували територію навколо окупованого Сєвєродонецька (Луганська область).

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Російська ФедераціяЛуганськСєвєродонецькВійна в Україні