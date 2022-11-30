ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Територія навколо Сєвєродонецька щільно замінована, а у центрі міста купа снарядів, - мер

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Середа 30 листопада 2022 17:51
Територія навколо Сєвєродонецька щільно замінована, а у центрі міста купа снарядів, - мер Фото: Територія навколо Сєвєродонецька щільно замінована, а у центрі міста купа снарядів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники щільно замінували територію навколо окупованого Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.

"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили - біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - заявив Стрюк.

За його словами, у колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту, саме тому територія навколо міста замінована.

"Напередодні зими до Сєвєродонецька нагнали робітників, аби під'єднати окремі будинки до комунікацій", - пояснив Стрюк.

Також очільник міста заявив, що найближчим часом можна очікувати на добрі новини від Збройних сил України.

Нагадаємо, що російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі із Сєвєродонецька (Луганська область).

У селах, які розташовані поряд з окупованим Сєвєродонецьком (Луганська область) тривають обшуки серед населення. Частина людей, у яких відбувались незаконні обшуки, почала зникати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна в Україні
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію