В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз, - Гайдай

Во временно захваченном российскими войсками Северодонецке смертность увеличилось в пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"По словам врачей, смертность в оккупированном Северодонецке увеличилась в пять раз", - заявил Гайдай.

По его словам, украинцы, которым удалось вернуться из застенков в Старобельском районе, говорят, что даже в фильмах не видели таких зверств, которые совершают россияне.

Еще в конце июня российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Выехать из города можно только на подконтрольную России территорию. В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.